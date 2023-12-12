Ученые: одиночество связано с высоким риском смерти от любых причин

Ученые из США выяснили, что одиночество независимо связано с повышенным риском смерти от всех причин, а чем период одиночества дольше, тем выше этот риск. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Для исследования были использованы данные 9032 человек в возрасте 50 лет и старше. В течение 8 лет (с 1996 по 2004 год) каждый из них раз в два года сообщал, одинок ли он. Ученые также учитывали пол, возраст, этническую принадлежность, семейное положение, образование, занятость, уровень доходов и объективные показатели социальной изоляции.

Затем ученые продолжили наблюдать за состоянием участников до 2019 года. За это время умерло 4359 участников. В ходе исследования выяснилось, что риск умереть от любых причин выше у тех, кто хоть раз за 8 лет испытывал одиночество.