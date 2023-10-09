Ученые: одиночество приводит к развитию Паркинсона

Одиночество часто заставляет нас грустить и переживать, но в более серьезном возрасте, как выяснили ученые, отсутствие компании может привести к развитию болезни Паркинсона.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, связало сообщения об одиночестве с повышенным риском болезни Паркинсона, указывая на то, что социальные связи или одиночество являются психосоциальными детерминантами здоровья.

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В исследовании использовались данные Биобанка Великобритании для сбора информации об участниках 38–73 лет, первоначальное обследование которых проводилось в период с 13 марта 2006 г. по 1 октября 2010 г. Используя эти данные, исследователи выявили 491 603 участника, живущих в одиночестве.

Одиночество оценивалось на основе ответов участников на следующий вопрос: Часто ли вы чувствуете себя одиноким? Пациенты, ответившие «нет», получили ноль баллов, а те, кто ответил «да», — один балл.

Между тем, заболеваемость Паркинсоном определялась с использованием данных о госпитализации Национальной службы здравоохранения (NHS) и записей о смерти.

Из всех участников, включенных в это когортное исследование, примерно у 2822 развилась болезнь Паркинсона после 15-летнего наблюдения.

В целом исследователи обнаружили, что у тех, кто сообщал о своем одиночестве, риск развития болезни Паркинсона был на 37% выше. После поправки на демографические факторы, включая социально-экономический статус, социальную изоляцию, показатель полигенетического риска БП, курение, уровень физической активности, индекс массы тела и сопутствующие заболевания, такие как диабет, гипертония, инсульт, инфаркт миокарда и депрессия, исследователи обнаружили, что одиночество повышает риск развития болезни Паркинсона на 25%.

«Это крупное когортное исследование показало, что одиночество было связано с риском развития болезни Паркинсона во всех демографических группах и независимо от депрессии и других известных факторов риска и генетического риска. Результаты дополняют доказательства того, что одиночество является важным психосоциальным детерминантом здоровья», — заключили исследователи в исследовании.

Эти данные подтверждают заявления, сделанные главным хирургом США Вивеком Х. Мурти. В его рекомендациях подчеркивалось, что социальные связи должны быть приоритетом общественного здравоохранения, а также было показано, что одиночество связано с увеличением риска смерти на 26%.