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Ученые обнаружили полезные для женщин свойства растительного белка

Исследователи провели большую научную работу, в рамках которой они в течение 32 лет анализировали данные более 48 тысяч женщин, включающих в свой рацион большое количество продуктов, богатых растительным белком. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые обнаружили полезные для женщин свойства растительного белка
© Unsplash

Благодаря такой длительной работе и наблюдениям, стало ясно, что те женщины, которые получали белок из таких продуктов, как хлеб, макароны, овощи, фрукты и бобовые, были менее подвержены старению и развитию хронических заболеваний.

Ученым удалось заметить, что приверженцы животного белка на 6% чаще страдали от плохого самочувствия, нежели те, кто отдавал предпочтение растительному.

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Также богатый растительным белком рацион оказывает благотворное влияние на уровень "плохого" холестерина, инсулина и на артериальное давление, как утверждают ученые.

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