Чем вегетарианство опасно для здоровья, выяснили ученые
Многие вегетарианцы гордятся тем, что им удается избегать потребления животной пищи. Однако недавно ученые выяснили, что такой рацион несет риски здоровью человека. Об этом сообщает CBSNews.
Ученые Университета Тафтса проанализировали результаты исследования, в котором приняли участие более 48 000 женщин. Сведения об их здоровье собирали в течение трех десятилетий. В них входила информация о питании и самочувствии испытуемых.
Итоги исследования показали, что вегетарианки, иногда включавшие в рацион растительный белок, находясь в зрелом возрасте были на 46% более здоровыми. У таких женщин реже обнаруживали сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и снижение когнитивных функций.
Ученые предполагают, что животный белок играет решающую роль в предотвращении развития хронических заболеваний. Также он способствует более высокому уровню выживаемости в старшем возрасте.
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