Ученые объяснили, почему бесплодных мужчин и женщин становится больше

С 16 по 19 января в Москве проходит XVIII Международный конгресс по репродуктивной медицине. Уже в первый день мероприятия эксперты озвучили тезис о том, что сейчас наблюдается рост случаев бесплодия.

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О том, почему среди мужчин и женщин все больше бесплодных, сообщила «Комсомольская правда».

По мнению Лейлы Адамян, президента Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, в повышении процента бесплодия среди населения виноваты генетика, раннее начало половой жизни, последующие аборты и употребление психоактивных веществ.

«И, конечно, различные гинекологические заболевания – от эндометриоза, миомы матки, до эндокринных заболеваний и болезней, передающихся половым путем», — пояснила эксперт.

Проблема бесплодия встречается не только среди женщин, но, в том числе, у мужчин. Однако у них эта проблема имеет другие корни.

«Я бы поставил на первое место виновников мужского бесплодия, ухудшения качества спермы — стрессы», — считает академик РАН Геннадий Сухих.

По мнению эксперта, проблемы на работе и семье повышают уровень гормонов стресса. Их чрезмерное количество блокирует имплантацию эмбриона. Также к бесплодию приводят вредные привычки и плохая экология.