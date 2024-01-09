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Мужская «менопауза»: эксперты назвали 6 ключевых симптомов дефицита тестостерона

Уровень тестостерона у мужчин старше 40 лет снижается в примерно на 1% в год. Врачи клиники Майо в США рассказали, какие симптомы могут указывать не дефицит этого гормона.

Мужская «менопауза»: эксперты назвали 6 ключевых симптомов дефицита тестостерона
© Чемпионат.com

Гормональные изменения являются естественной частью старения. У женщин этот период начинается резко, а у мужчин происходит постепенно. Иногда это состояние называют мужской «менопаузой».

Распространёнными симптомами низкого уровня тестостерона являются:

  • снижение либидо;
  • эректильная дисфункция;
  • бесплодие;
  • дискомфорт в груди или её отёчность;
  • снижение плотности костей;
  • приливы жара или потливость.

Помимо этих ключевых признаков, могут появиться и множество других симптомов. Среди них депрессия, снижение энергии, концентрации, мотивации, уверенности в себе, мышечной массы, увеличение жировых отложение, нарушения сна.

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