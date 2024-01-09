Мужская «менопауза»: эксперты назвали 6 ключевых симптомов дефицита тестостерона
Уровень тестостерона у мужчин старше 40 лет снижается в примерно на 1% в год. Врачи клиники Майо в США рассказали, какие симптомы могут указывать не дефицит этого гормона.
Гормональные изменения являются естественной частью старения. У женщин этот период начинается резко, а у мужчин происходит постепенно. Иногда это состояние называют мужской «менопаузой».
Распространёнными симптомами низкого уровня тестостерона являются:
- снижение либидо;
- эректильная дисфункция;
- бесплодие;
- дискомфорт в груди или её отёчность;
- снижение плотности костей;
- приливы жара или потливость.
Помимо этих ключевых признаков, могут появиться и множество других симптомов. Среди них депрессия, снижение энергии, концентрации, мотивации, уверенности в себе, мышечной массы, увеличение жировых отложение, нарушения сна.
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