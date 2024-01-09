Мужская «менопауза»: эксперты назвали 6 ключевых симптомов дефицита тестостерона

Уровень тестостерона у мужчин старше 40 лет снижается в примерно на 1% в год. Врачи клиники Майо в США рассказали, какие симптомы могут указывать не дефицит этого гормона.

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Гормональные изменения являются естественной частью старения. У женщин этот период начинается резко, а у мужчин происходит постепенно. Иногда это состояние называют мужской «менопаузой».

Распространёнными симптомами низкого уровня тестостерона являются:

снижение либидо;

эректильная дисфункция;

бесплодие;

дискомфорт в груди или её отёчность;

снижение плотности костей;

приливы жара или потливость.