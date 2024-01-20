COVID-19 меняет психику людей – ученые

Ученые во главе с автором исследования доктором Шуйбин Чен выяснили, что коронавирус может менять психику человека, так как способен заражать клетки мозга, которые отвечают за настроение, стресс и движение, сообщает ИА DEITA.RU.

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Во время лабораторных исследований выяснили, то COVID-19 наносит такие повреждения, которые способны остановить процесс выработки дофамина, обеспечивающий ощущение счастья.

После такого вмешательства клетки мозга перестают расти и размножаться, передавать нервные сигналы, вызывающих воспаление, что в свою очередь негативно сказывается на психологическом состоянии болевшего. То есть переболев коронавирусом, человек может из-за биологических причин быть раздражительным, подавленным, чаще грустить.

Ученые надеются, что после такого открытия пациентам, у которых диагностировали неврологические симптомы после перенесенного ковида, удастся помочь. Однако не стоит все диагнозы списывать на коронавирус, так как риск развития неврологических последствий зависит от множества факторов, в том числе от генетики, тяжести заболевания и других болезней.