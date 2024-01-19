Ученые выяснили, как СOVID влияет на состояние нейронов в мозге

Ученые показали, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID, может инфицировать дофаминовые нейроны в мозге и вызывать старение — когда клетка теряет способность расти и делиться. Данные об исследовании опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

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В ходе исследования ученые выяснили, что дофаминовые нейроны, инфицированные SARS-CoV-2, перестают работать и начинают посылать химические сигналы, вызывающие воспаление. В здоровом состоянии эти клетки производят дофамин — нейромедиатор, который вызывает чувства удовольствия, мотивации, памяти, сна и движения.

Как утверждают ученые, хотя уровень заражения не так высок, как у клеток легких, являющихся основной мишени вируса, даже небольшая популяция инфицированных клеток может создать негативные последствия для центральной нервной системы.

В ходе исследования эксперты провели анализ имеющихся препаратов, чтобы определить те, которые либо предотвращают заражение SARS-CoV-2, либо спасают инфицированные дофаминовые нейроны от перехода к старческому состоянию, передает Cell Stem Cell.