Стало понятно, почему физические упражнения усугубляют посковидный синдром

Фото: Shutterstock

© Naukatv.ru

Пациенты, столкнувшиеся с так называемым «долгим COVID», когда слабость, утомляемость и «мозговой туман» не проходят месяцами, часто говорят о том, что они очень тяжело переносят даже небольшие физические нагрузки. Ухудшение самочувствия происходит нередко уже на следующий день после тренировки. Когда такое происходит, обычно есть патологии в работе сердечно-сосудистой системы и легких. Однако у пациентов с постковидным синдромом сбоев там не находят. У многих даже складывается ощущение, что они «придумывают себе симптомы».

Видео дня

Два недавних исследования пролили свет на эту загадку и показали, что у сложностей с физическими упражнениями при «длительном COVID» есть вполне конкретная физиологическая причина.

Ученые из Йельского университета провели пациентам тесты по новой методике: им давали нагрузку, не просто считывая с помощью приборов физические показатели — в артерии испытуемым вставили два чувствительных к давлению катетера. Это позволяет лучше понять влияние физических упражнений на мышцы и кровеносные сосуды.

Результаты были поразительными: не выявили заметных проблем с работой сердца или легких, но — явные нарушения в том, как ткани организма поглощают кислород. Однако, почему и как это произошло, — все еще загадка.

Недавно опубликованное в журнале Nature Communications исследование группы ученых из Амстердама предлагает подсказку. Ответ, похоже, связан с митохондриями — крошечными электростанциями, снабжающими энергией клетки. У пациентов с постковидным синдромом после напряженных физических упражнений были обнаружены метаболические нарушения, признаки значительного повреждения мышц и, самое главное, митохондриальная дисфункция. Митохондрии были повреждены и производили меньше энергии, чем нужно.