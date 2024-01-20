Ученые создали работающий наноразмерный электромотор из ДНК

В результате недавнего прорыва ученые создали первый работающий наноразмерный электромотор, открыв тем самым дорогу в «эру миниатюрных машин», которые могут найти применение в молекулярном производстве, медицинской диагностике и т. д.

Крошечный мотор, созданный из ДНК-оригами, работает за счет гидродинамического потока внутри нанопоры — отверстия в мембране размером в нанометр. Его способность вращаться по команде открывает широкий спектр возможностей, включая создание молекулярных фабрик для синтеза полезных химических веществ и разработку медицинских зондов для выявления заболеваний.

Создание этого двигателя стало возможным благодаря суперкомпьютерам, которые были необходимы для моделирования сложных молекулярных взаимодействий, обеспечивающих его работу.

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