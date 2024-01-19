Ученые обнаружили способ остановить развитие слабоумия в старости

Ученые провели исследование Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS), где изучали воздействие мультивитаминов на память и когнитивное старение. В нем принимали участие 573 человека. Результаты показали, что статистически значимое улучшение когнитивных функций у тех, кто принимал мультивитамины по сравнению с плацебо.

© Ferra.ru

Ученые обнаружили, что ежедневное употребление мультивитаминов оказывает укрепляющий эффект на мозг, помогая бороться с когнитивными нарушениями.

К 2060 году, по предупреждению Ассоциации Альцгеймера, каждый четвертый американец окажется в возрастной группе с повышенным риском когнитивного ухудшения.

Ежедневное употребление мультивитаминов, содержащих более 20 важных микроэлементов, признается простым, но эффективным методом противостояния утрате памяти и замедления когнитивного старения.

Ведущий исследователь Чираг Вьяс (Chirag Vyas) отметил, что когнитивное ухудшение — одна из главных проблем стареющего населения, и ежедневный мультивитамин представляет собой доступный способ замедлить процесс старения.