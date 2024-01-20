В Арктике бушуют подводные взрывы

Игорь Семилетов, ученый из Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, поделился информацией о том, что Арктика продолжает прогреваться, и выбросы метана в атмосферу становятся все более частыми.

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Научное сообщество уже давно осведомлено о том, что вечная мерзлота, включая шельфовую, представляет серьезную угрозу. Исследования шельфа морей Восточной Арктики, проведенные в начале 2000-х годов, показали, что происходят выбросы метана под ледяным покровом, что является потенциально опасным явлением. Было задокументировано около 2000 крупных районов выброса метана в воду.

Эти выбросы происходят из-за нагревания твердых газогидратов, которые представляют собой соединения воды и метана. При низких температурах и высоком давлении газогидраты остаются стабильными, однако при потеплении происходят выбросы метана.

Подобные природные явления также наблюдаются в районе Шпицбергена, где ученые осуществили бурение нескольких скважин для мониторинга состояния вечной мерзлоты.