Смертоносность грибка оказалась вдвое выше, чем считалось

Ранее оценка числа смертей, связанных с грибковыми заболеваниями, составляла 1,5-2 млн случаев. Однако новые исследования с участием более 300 специалистов со всего мира показывают, что эта статистика занижена, и на самом деле число смертей вдвое выше. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на работу, опубликованную в журнале The Lancet Infectious Diseases.

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Профессор Дэвид Деннинг из Манчестерского университета провел анализ данных из разных стран и пришел к выводу, что ежегодно от грибковых инфекций и их осложнений умирают около 3,8 млн человек, а число случаев заболеваний достигает 6,55 млн. Это связано с тем, что грибковые инфекции могут усугублять другие серьезные заболевания, такие как, к примеру, лейкемия или ВИЧ-инфекция.

Из общего числа смертей, связанных с грибковыми болезнями, 2,6 млн случаев вызваны грибками. Оставшиеся 1,2 млн смертей (32%) обусловлены другими патологиями, на которые грибковая инфекция наложилась. Ежегодно более 2,1 млн человек страдают от инвазивного аспергиллеза, вызываемого грибами aspergillus в результате различных заболеваний. Смертность в этом случае составляет примерно 1,8 млн человек (85,2%). Инвазивный кандидоз или инфекцией кровотока грибами candida страдает около 1,57 млн человек в год, где смертность составляет 63,6%.