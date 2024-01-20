Объем льда в Альпах уменьшится минимум на 34%

Даже если процесс глобального потепления полностью прекратится, объем льда в европейских Альпах уменьшится на 34% к 2050 году. Об этом сообщает издание yunostsibiri.ru.

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Однако, если текущая тенденция сохранится, то потеря объема льда составит почти половину, как показали исследования ученых из Университета Лозанны (UNIL, Швейцария). Новая компьютерная модель, разработанная учеными в сотрудничестве с другими университетами, показывает, что даже при прекращении глобального потепления объем льда продолжит сокращаться из-за инерции в системе климат-ледник.

Это представляет серьезные последствия для населения, инфраструктуры и запасов воды.