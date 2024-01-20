Объем льда в Альпах уменьшится минимум на 34%
Даже если процесс глобального потепления полностью прекратится, объем льда в европейских Альпах уменьшится на 34% к 2050 году. Об этом сообщает издание yunostsibiri.ru.
Однако, если текущая тенденция сохранится, то потеря объема льда составит почти половину, как показали исследования ученых из Университета Лозанны (UNIL, Швейцария). Новая компьютерная модель, разработанная учеными в сотрудничестве с другими университетами, показывает, что даже при прекращении глобального потепления объем льда продолжит сокращаться из-за инерции в системе климат-ледник.
Это представляет серьезные последствия для населения, инфраструктуры и запасов воды.
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