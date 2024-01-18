Почему людям не нравится запах кинзы: объяснение врача
В некоторых кухнях мира кинзу принято добавлять практически в каждое блюдо. Как рассказала врач Оксана Драпкина, эта зелень богата на полезные вещества, но не всем нравится ее вкус.
«Дело в характерном запахе, который часто сравнивают с запахом клопов. Это происходит из-за наличия децилового альдегида, который и придает зелени специфический запах», – объяснила Драпкина в своем телеграм-канале.
В кинзе содержится витамин К, бета-каротин, витамин С, медь, калий, марганец, витамин Е, клетчатка. Если продукт все же вам неприятен, заставлять себя его есть не стоит. Можно попробовать уменьшить специфический запах.
Термическая обработка разрушит дециловый альдегид в зелени, поэтому можно добавлять ее в супы или высушить в духовке. Если мелко нарезать кинзу, то запах тоже станет менее выраженным. Кроме того, можно сочетать ее с чесноком или кисломолочными продуктами, рассказала Оксана Драпкина.
Точно не стоит есть кинзу людям с аллергией, обострением хронических заболеваний ЖКТ, беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт и принимает антикоагулянт варфарин.