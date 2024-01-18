Дождевая вода издавна считалась чистой и пригодной для питья. Ведь она собирается из облаков, а не из загрязненных водоемов или из-под земли. Еще на заре человечества люди пили дождевую воду, собирая ее в различные емкости и цистерны. И такая практика сохранялась веками.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что в современных условиях пить просто так дождевую воду не рекомендуется. Причина кроется в сильном загрязнении атмосферы выхлопными газами от автомобилей, выбросами промышленных предприятий, сжигания мусора и угля. Все эти вредные вещества оседают на пылинках в воздухе, а затем вместе с дождем попадают на землю и в собираемую дождевую воду.