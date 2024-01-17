Ученые готовят лекарство от инфаркта и инсульта из паучьего яда

Молекула паучьего яда, исследуемая группой специалистов Университета Квинсленда, достигла высоких результатов в процессе создании лекарства от инфаркта и инсульта. Об этом говорится на сайте учреждения.

Доцент Нейтан Палпант и профессор Гленн Кинг из Института молекулярной бионауки Университета Квинсленда ранее показали, что белок Hi1a, получаемый из яда пустынных норных пауков, защищает клетки от повреждений, вызванных инфарктом и инсультом.

По словам доктора Палпанта, в ходе последующего исследования препарат прошел ряд доклинических испытаний, призванных имитировать реальные сценарии лечения.

«Эти испытания — важный шаг к тому, чтобы помочь нам понять, как Hi1a будет работать в качестве терапии — на какой стадии сердечного приступа его можно использовать и каковы должны быть дозы»

Ученые установили, что Hi1a так же эффективно защищает сердце, как и единственное кардиопротекторное лекарство, достигшее фазы 3 клинических испытаний, которое в итоге было отложено из-за побочных эффектов.

Hi1a взаимодействует только с клетками поврежденной зоны сердца во время приступа и не связывается со здоровыми участками сердца, что снижает вероятность побочных эффектов, отмечают исследователи.