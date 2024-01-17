Ученые нашли способ определить психопата по его пальцам

Исследователи из Канады проанализировали длину пальцев добровольцев с клинически диагностированными психическими расстройствами, чтобы определить, имеет ли психопатия «биологические корни».

© Unsplash

Команда обнаружила, что те, чьи указательные пальцы короче безымянных, чаще страдают от диагностированных психических расстройств. Результаты исследования были опубликованы в февральском выпуске журнала The Journal of Psychiatric Research.

Видео дня

Выяснилось, что люди с более низким соотношением 2D:4D — то есть с более коротким указательным и более длинным безымянным пальцами — уже известны тем, что у них чаще встречаются черты «Темной триады» и агрессивное поведение.

Черты «Темной триады» — это крайне не поощряемые обществом установки, а именно макиавеллизм, нарциссизм и психопатия.

В работе отмечается, что люди, получившие высокие баллы по шкале «Темная триада», также имеют высокие показатели по психической стойкости и спортивным достижениям, а также по различным видам негативных психосоциальных и психологических проявлений, включая нетерпимость к неопределенности, повышенную чувствительность к тревоге, черствость и межличностное манипулирование.

Для научного исследования ученые набрали 80 добровольцев: 44 человека с психиатрическими проблемами и 36 здоровых людей без каких-либо диагностированных психических заболеваний.

Анализ их рук подтвердил, что по сравнению со здоровыми контрольными группами у людей с клинически диагностированными психическими проблемами чаще всего короче указательный и длиннее безымянный пальцы.

Также стало известно, что более низкие 2D:4D-отношения были связаны с более высокими чертами «Темной триады».

Однако ведущий автор исследования Серж Бранд предупреждает людей с короткими указательными пальцами, что это очень распространенное явление.

Более низкое соотношение 2D:4D также связано с пренатально более высоким уровнем тестостерона и более низким уровнем эстрогена в первом триместре на стадии вынашивания плода.