Ученые: наличие большой груди у мужчин увеличивает риск преждевременной смерти

Мужчины с увеличенной грудью подвергаются повышенному риску преждевременной смерти в возрасте до 75 лет, предупреждает новое исследование ученых из Университета Копенгагена.

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Это состояние, известное в медицине как гинекомастия, обычно возникает в результате гормонального дисбаланса и затрагивает от одной трети до двух третей мужчин, варьируясь в зависимости от возраста.

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Развитие гинекомастии происходит на трех различных этапах жизни, соответствующих гормональным изменениям: в период новорожденности, полового созревания и в более зрелом возрасте. Важно отметить, что это состояние отличается от псевдогинекомастии, которая является результатом избыточного веса или ожирения.

По данным исследования, у мужчин с гинекомастией на 37 процентов выше риск ранней смерти от любых причин по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания. Риск особенно высок у мужчин с ранее установленным заболеванием, причем его вероятность на 75 процентов выше, чем в случае гинекомастии неизвестного происхождения. Наибольший риск связан с имеющимися раковыми заболеваниями, а также болезнями системы кровообращения, легких и кишечника. Интересно, что неврологические заболевания связаны с 29-процентным снижением риска.

Исследовательская группа основывала свои выводы на данных из датских национальных реестров здравоохранения и населения. Они выявили 23 429 мужчин с диагнозом "гинекомастия" в период с 1 января 1995 года по 30 июня 2021 года. Эти мужчины были разделены на две группы: с идиопатической (неизвестной причиной) гинекомастией и с ранее установленным заболеванием. Все участники находились под наблюдением с момента вступления в исследование до смерти или конца июня 2021 года, в зависимости от того, что наступит раньше. За этот период скончались 12 676 мужчин.

Мужчины с идиопатической гинекомастией в целом не имели большего риска ранней смерти, чем представители контрольной группы, за исключением особого удвоенного риска смерти от заболеваний печени.