Ученые: люди с хроническим воспалением и низким заработком рискуют умереть раньше

У людей с хроническим воспалением и низким доходом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 127%, а от рака на 196%. К такому выводу пришли американские ученые.

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Специалисты связали данные национального обследования здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES), проводившегося с 1999 по 2002 год, и данные Национального индекса смертности (National Death Index, NDI) на конец 2019 года. В ходе работы эксперты установили, что для людей с низким заработком и хроническим воспалением риск смерти от середчно-сосудистых недугов и рака увеличивается.

Ученые также выяснили, что риск смерти от всех остальных причин для таких людей был также выше.

По словам исследователей, риск хронического воспаления может повышать сама бедность. Дело в том, что у людей, живущих в таких условиях, как правило, высокий уровень стресса и не самая здоровая диета.