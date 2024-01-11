Ученые: ДНК фруктовых летучих мышей может помочь в борьбе с диабетом

Ученые из Калифорнийского университета заинтересовались ДНК летучих мышей, употребляющих в пищу фрукты. Особенность этих существ в том, что они могут съедать за один раз объем фруктов, превышающий в несколько раз их собственный вес, при этом, несмотря на большое количество потребляемой фруктозы, их организм безупречно контролирует уровень сахара.

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Ученые решили исследовать, как летучие мыши смогли таким образом эволюционировать, чтобы иметь возможность потреблять много сахара без вреда для здоровья.

Человеческий организм, пораженный диабетом, плохо вырабатывает инсулин, что становится причиной проблем с контролем уровня сахара в крови, чего не наблюдается у летучих мышей.

«У фруктовых летучих мышей есть генетическая система, которая в обязательном порядке контролирует уровень сахара в крови. Мы хотели бы научиться у этой системы», – объяснили эксперты.

Изучая поджелудочную железу и почки летучих мышей, ученые обнаружили, что поджелудочная имеет дополнительные клетки, которые производят инсулин, а также генетические изменения, которые помогают организму перерабатывать сахар в больших количествах. А почки этих существ смогли в свою очередь адаптироваться к сохранению электролитов.