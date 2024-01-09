Инсульт является одной из самых частых причин летальных исходов в России. Однако недавно в стране был изобретен способ для того, чтобы предупреждать эту болезнь. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Сибирские ученые совместно с хирургами национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ создали полимер для заполнения опасных сплетений кровеносных сосудов. Подобные патологии могут привести ко внутреннему кровоизлиянию и инсульту.

Изобретенный отечественными учеными способ уже сейчас считают лучше зарубежных аналогов.

«На рынке существует только два импортных аналога, и сейчас из-за санкций в России начался их дефицит, поэтому мы решили попробовать сделать свои», — объясняют ученые.

На данный момент проводятся эксперименты на мини-пигах. Следующая стадия, включающая проверку возможного токсичного воздействия препарата на организм человека, завершится уже в 2024 году.