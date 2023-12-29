Ученые: отдых на диване может быть полезен для здоровья
Отдых на диване может оказывать положительное воздействие на здоровье. Об этом сообщают ученые.
По словам автора книги "Осознанность: практическое руководство по обретению спокойствия в безумном мире" Дэнни Пенмана, современные люди живут в перманентном состоянии стресса – от низкого до среднего.
"Постоянное напряжение наносит физический урон организму, поскольку оно отвлекает все его ресурсы на реакцию «бей или беги»", – объясняет эксперт.
В долгосрочной перспективе стресс оказывает пагубное влияние на иммунитет, здоровье кожи и пищеварения.
Чтобы снизить влияние кортизола – гормона стресса – на организм, важно отводить время на отдых. Национальная служба здравоохранения рекомендует глубоко дышать, а также расслабляться в течение дня.
В частности, некоторым людям может помочь расслабиться даже отдых на диване с чашкой чая. При этом важно, чтобы не было отвлекающих факторов в виде музыки, интернета или телевизора.
Доказано, что чайные листья богаты антиоксидантами, которые снижают стресс и помогают организму противостоять вредителям.
Ранее "Рамблер" рассказывал о смертельной опасности кори.