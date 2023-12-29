Ученые: отдых на диване может быть полезен для здоровья

Отдых на диване может оказывать положительное воздействие на здоровье. Об этом сообщают ученые.

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По словам автора книги "Осознанность: практическое руководство по обретению спокойствия в безумном мире" Дэнни Пенмана, современные люди живут в перманентном состоянии стресса – от низкого до среднего.

"Постоянное напряжение наносит физический урон организму, поскольку оно отвлекает все его ресурсы на реакцию «бей или беги»", – объясняет эксперт.

В долгосрочной перспективе стресс оказывает пагубное влияние на иммунитет, здоровье кожи и пищеварения.

Чтобы снизить влияние кортизола – гормона стресса – на организм, важно отводить время на отдых. Национальная служба здравоохранения рекомендует глубоко дышать, а также расслабляться в течение дня.

В частности, некоторым людям может помочь расслабиться даже отдых на диване с чашкой чая. При этом важно, чтобы не было отвлекающих факторов в виде музыки, интернета или телевизора.

Доказано, что чайные листья богаты антиоксидантами, которые снижают стресс и помогают организму противостоять вредителям.