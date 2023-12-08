Упражнения, которые помогут размять запястья: видео
Упражнения для расслабления запястий очень полезны людям, которые много работают за клавиатурой.
Длительная нагрузка на кисти рук может привести к развитию туннельного синдрома запястья – болезненному сдавливанию нервных окончаний, а также это может стать причиной воспаления суставов рук. Чтобы избежать этого и снять напряжение в запястьях после работы за компьютером, стоит делать несколько простых движений.
Чтобы разгрузить мышцы запястий нужно поочередно надавливать большим пальцем на сустав, создавая движение кистью.
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