Физические упражнения, которые не эффективны и наносят вред здоровью

В погоне за здоровьем и красотой посетители спортзалов скорее вредят своему здоровью, чем стремятся к фигуре мечты. Всему виной выбор упражнений и техника исполнения, которая сказывается на результате.

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“Рамблер” пообщался с тренером Андреем Девяткиным, чтобы разобраться, от каких физических упражнений стоит отказаться и чем их можно заменить.

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Какие упражнения наносят вред здоровью

Пожалуй, любым упражнением можно нанести вред своему здоровью.

Если речь идет о тренажерном зале, это может быть и неправильный хват оборудования, неправильный подбор блинов. В итоге вы перегрузите мышцы, растянете, все будет болеть и долго не заживать. Андрей Девяткин Персональный тренер фитнес-клуба La Salute

Если речь идет о занятиях растяжка или шпагат, то тут по незнанию все в одном шаге от травм. Желание получить быстрый эффект оборачивается быстрым растяжением и надрывом мышц и даже сухожилий.

Вы можете не только не сесть в настоящем времени на шпагат, но и не сможете сделать это в дальнейшем, так как микротравмы и микроразрывы, полученные при некорректном выполнении упражнений, в процессе восстановления сказываются на эластичности мышц, блокируя путь к желаемому результату растяжки. Андрей Девяткин Персональный тренер фитнес-клуба La Salute

Также бывает, что у человека уже есть ряд заболеваний, с которыми нужно уживаться, чтобы при выполнении упражнения не спровоцировать развитие и прогрессирование болезни.

Особенно здесь актуальны заболевания позвоночника – грыжи, протрузии, смещения дисков, различные посттравматические состояния (реабилитация после переломов, вывихов). Сюда же можно отнести проблемы с сосудами (от элементарных защемлений до более серьезных заболеваний).

“Для того и мы проводим перед началом тренировок фитнес-тестирование и вводную тренировку. В моем клубе, где я работаю, это бесплатно. Это нужно для того, чтобы, во-первых, составить общую оценку физической подготовки человека, во-вторых, понять общую картину, что у него со здоровьем. На основе этого мы подбираем комплекс упражнений, показываем технику выполнения упражнений: как выполнять, как правильно сидеть на том или ином тренажере, как держать корпус, как правильно сделать хват и какой вес выбираем, чтобы не навредить.” Андрей Девяткин Персональный тренер фитнес-клуба La Salute

Чем можно заменить травмоопасные упражнения

На самом деле, альтернатива всегда есть.

К примеру, человеку не рекомендовано выполнять глубокие приседания – у него проблемы с коленями. В этом случае можно подобрать упражнения на коврике или на тренажере, чтобы задействовать ягодичные мышцы без включения туда коленей. Андрей Девяткин Персональный тренер фитнес-клуба La Salute

При проблемах с сердцем тоже надо быть очень осторожным и внимательным: кому-то подходит легкий бег на беговой дорожке, а у кого-то это может спровоцировать сбой сердечного ритма. Тогда данный вид физической нагрузки нужно заменить на что-то более спокойное.