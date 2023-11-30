Диетолог дал 5 советов, как прийти в форму к Новому году

До Нового года остался всего месяц. Многие прибегают к экстремальным диетам, чтобы сбросить лишние килограммы перед праздниками. Однако есть и более здоровые способы похудеть, рассказал диетолог Андрей Бобровский «ФедералПресс».

© Unsplash

«Если вдруг человек прибавил в весе, то за месяц можно избавиться не более чем от 3 килограммов и 1–3 сантиметров в объемах. Это при условии адекватного похудения – без экстремальных диет», – заявил Бобровский.

Первый совет диетолога – необходимо стабилизировать режим питания, снизить калорийность продуктов. Врач советует провести несколько разгрузочных дней и исключить из рациона рафинированные высококалорийные продукты (мучное, сладости и пр.). Диетолог отмечает, что стоит перейти на богатые пищевыми волокнами продукты (например, фрукты, цельнозерновые крупы, овощи). Клетчатка спасет от перееданий, говорит врач.

Также Бобровский рекомендует пить много воды, потому что она работает в качестве детокс-продукта.

Другим советом диетолога стало повышение дневной активности – как минимум до 10 000 шагов в сутки, утверждает специалист.

Еще одна рекомендация Бобровского – исключение из поля зрения вредных и провоцирующих переедание продуктов. Например, сладостей или колбасы.

«И наконец, мой любимый и действенный лайфхак: чтобы удержаться от активного переедания в новогоднюю ночь традиционных любимых блюд, найдите возможность в течение месяца до праздника пару раз их попробовать. Тогда сохранить спокойствие в отношении провоцирующих продуктов будет намного проще», – заключил диетолог.