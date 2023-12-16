Врач рассказала о смертельной опасности кори

Иммунолог Скорпилева рассказала о смертельной опасности кори
Заболевание может привести к летальному исходу, заявила в беседе со «Звездой» кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Зоя Скорпилева.
Эксперт напомнила, что корь является острой вирусной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. Заболевание отличается высокой контагиозностью и протекает, как правило, тяжело.
Скорпилева перечислила симптомы кори:
- высокая температура,
- кашель,
- насморк,
- сыпь, появляющаяся на пятый день.
Специалист отметила, что тяжелые формы кори, такие, как гигантоклеточная пневмония, корневая пневмония и корневой панэнцефалит могут привести к летальному исходу.
Профилактикой кори является вакцинация. Эт следует знать, поскольку, как отметила эксперт, непривитые взрослые умирают от кори чаще, чем дети.
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