Врач рассказала о смертельной опасности кори

Заболевание может привести к летальному исходу, заявила в беседе со «Звездой» кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Зоя Скорпилева.

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Эксперт напомнила, что корь является острой вирусной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. Заболевание отличается высокой контагиозностью и протекает, как правило, тяжело.

Скорпилева перечислила симптомы кори:

высокая температура,

кашель,

насморк,

сыпь, появляющаяся на пятый день.

Специалист отметила, что тяжелые формы кори, такие, как гигантоклеточная пневмония, корневая пневмония и корневой панэнцефалит могут привести к летальному исходу.

Профилактикой кори является вакцинация. Эт следует знать, поскольку, как отметила эксперт, непривитые взрослые умирают от кори чаще, чем дети.