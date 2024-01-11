Не все люди набирают лишний вес из-за плохого настроения, считают ученые
Ученые из Великобритании в течение девяти месяцев наблюдали за двумя тысячами человек, уделяя особое внимание их эмоциям. Им удалось узнать, что депрессивные симптомы способны привести к увеличению веса, однако не у всех.
Исследователи выяснили, что люди с ожирением в месяц набирали около 500 гр лишнего веса, если находились при этом в подавленном настроении.
Каждый месяц людей спрашивали о проявлении симптомов депрессии, таких как отсутствие удовольствия от повседневной деятельности или плохое моральное самочувствие.
Депрессивные состояния, как заверяют ученые, не так влияют на стройных людей со здоровым весом. Во время наблюдения было выявлено, что лишние килограммы не становятся для них угрозой. А вот люди с ожирением, как предполагают специалисты, склонны к перееданию и большому употреблению жиров и сладких продуктов, в моменты, когда ощущают тревогу или грусть. При этом именно клинической депрессией в период проведения исследования страдали не более 10 процентов опрашиваемых.
«Нам нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты, которые можно было бы использовать для того, чтобы уделять больше внимания симптомам депрессии у людей, пытающихся похудеть, чтобы вместо этого они не набирали его», – заключили специалисты.
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