Не все люди набирают лишний вес из-за плохого настроения, считают ученые

Ученые из Великобритании в течение девяти месяцев наблюдали за двумя тысячами человек, уделяя особое внимание их эмоциям. Им удалось узнать, что депрессивные симптомы способны привести к увеличению веса, однако не у всех.

Депрессивные состояния, как заверяют ученые, не так влияют на стройных людей со здоровым весом. Во время наблюдения было выявлено, что лишние килограммы не становятся для них угрозой. А вот люди с ожирением, как предполагают специалисты, склонны к перееданию и большому употреблению жиров и сладких продуктов, в моменты, когда ощущают тревогу или грусть. При этом именно клинической депрессией в период проведения исследования страдали не более 10 процентов опрашиваемых.