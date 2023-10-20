Выяснилось, сколько нужно спать, чтобы избежать депрессии

Сон продолжительностью менее пяти часов в сутки может повысить риск развития депрессии. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на сайте Nature Journal.

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Как объяснили специалисты Университетского колледжа Лондона, недостаточная продолжительность сна и депрессия зачастую идут рука об руку. При этом именно бессонница, как правило, считается симптомом депрессивного расстройства: ученые решили выяснить, так ли это на самом деле.

Для этого были изучены генетические данные и характеристики о состоянии состоянии здоровья более 7000 человек. В среднем в ходе эксперимента участники спали около семи часов в сутки, однако 10% из них – менее пяти часов.

По итогам исследования было обнаружено следующее:

"У людей, продолжительность сна в сутки которых составляет пять часов или меньше, в 2,5 раза чаще развивается депрессия. А у пациентов с депрессивным расстройством, в свою очередь, на треть чаще наблюдаются проблемы со сном".

Ученые пришли к выводу, что именно продолжительность сна, вероятнее всего, предшествует нарушению психического здоровья, а не наоборот.