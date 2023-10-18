Ученые выяснили, почему полезно откладывать будильник

Исследователи полагают, что лишние 30 минут, проведенные во сне, могут сделать вас более бодрым по утрам. Люди, которые дремали дополнительные полчаса после будильника, показали более хорошие результаты при тестировании мозга после пробуждения, в отличие от тех, кто вскочил с кровати сразу, как проснулся.