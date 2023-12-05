Самарские ученые создали онлайн-калькулятор депрессии

Ученые из Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России придумали, как диагностировать депрессию всего за несколько минут, пишут "Известия".

Решением стал онлайн-калькулятор, который позволяет оценить психическое состояние пациента методом быстрого тестирования. Всего человеку предлагается ответить на 11 вопросов. Программа, по словам ученых, распознает даже биполярное расстройство.

"Преимущество методики в том, что она позволяет отделить биполярное расстройство от депрессии. Это важно, потому что таким пациентам следует назначать разные виды лечения", — говорит советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья Узбекистана Тимур Сюняков.

Эффективность метода еще не была доказана, проводятся испытания. Калькулятор уже протестировали на выборке людей в Италии, вскоре начнутся испытания в России и нескольких других странах.

От депрессии, говорят ученые, страдает около 5% взрослого населения, и это число растет с каждым годом. Исследователи предполагают, что к 2030 году заболевание станет первым по распространенности и числу летальных исходов в мире.