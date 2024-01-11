В России разработали приложение для определения группы крови по фото

Приложение для дистанционного определения группы крови по фотографии разработали учёные из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России.

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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

«При помощи нашей разработки любой медработник через приложение на смартфоне сможет отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента», — рассказал автор программного комплекса «ФотоРезус», доцент кафедры патофизиологии Сеченовского университета Павел Трегуб.

Отмечается, что данная разработка основана на технологии искусственного интеллекта и будет доступна медицинским сотрудникам с любым смартфоном.

В планах учёных вывести продукт на медицинский рынок через два года.