Нейросеть открыла новый криминалистический маркер. Исследование долго не признавали из-за непрозрачности работы ИИ — сами разработчики не всегда понимают, каким именно образом он находит те или иные закономерности.

Следователи используют отпечатки пальцев в качестве золотого стандарта для установления связи преступников с преступлением. Но в судебно-медицинском сообществе общепризнан тот факт, что отпечатки разных пальцев одного и того же человека уникальны.

Ученые из Колумбийского университета оспорили это предположение. Они нашли общедоступную базу данных правительства США, содержащую около 60 000 отпечатков пальцев, и попарно загрузили их в систему на основе искусственного интеллекта, которая называется «глубокая контрастирующая сеть».

Система довольно быстро научилась определять, когда, казалось бы, уникальные отпечатки пальцев принадлежат одному и тому же человеку, а когда нет. Точность достигала 77%. Когда в распоряжении нейросети оказывалось больше, чем по два отпечатка пальцев, точность была еще выше. Авторы подсчитали, что это может увеличить эффективность криминалистической экспертизы более чем в десять раз. Исследование вышло в журнале Science Advances.

Примечательно, что исследование довольно долго отклоняли научные журналы. Одним из камней преткновения был следующий вопрос: какую информацию на самом деле использовал ИИ, которая ускользала от судебно-медицинского анализа десятилетиями? Это поднимает общеизвестный вопрос: непрозрачность работы ИИ — сами разработчики не всегда понимают, каким именно образом он находит те или иные закономерности. После тщательной визуализации процесса принятия решений системой ИИ команда пришла к выводу, что нейросеть использовала новый криминалистический маркер.

«ИИ не использовал разветвления и конечные точки отпечатков пальцев — шаблоны, используемые при традиционной экспертизе. Вместо этого он анализировал углы и кривизну завитков и петель в центре отпечатка пальца. Только представьте, насколько хорошо он будет работать, если его обучить на миллионах, а не на тысячах отпечатков пальцев. Это исследование — пример того, как даже довольно простой ИИ при наличии довольно простого набора данных, который исследовательское сообщество хранило годами, может предоставить информацию, которая ускользала от экспертов на протяжении десятилетий. Даже студент бакалавриата, не имеющий никакого опыта в области криминалистики, может использовать ИИ, чтобы успешно бросить вызов широко распространенному мнению», — сказал один из авторов исследования Гейб Го.