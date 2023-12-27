ИИ теперь может с точностью 79% прогнозировать, сколько проживет человек

В университетах Швейцарии, Дании и США разработали нейросеть life2vec, которая способна предсказывать продолжительность жизни и дату смерти человека с точностью 79%. Результаты работы учёных, основанных на данных шести миллионов датчан, опубликованы в журнале Nature Computational Science.

В данных, которые использовали учёные для создания уникального ИИ, выявлялись ключевые связи между разными факторами жизни людей, а также рисками, которые снижают продолжительность жизни. Анализу подверглись не только опыт ведущих врачей, но и научные медицинские данные. И это показало важность и истинность как тех, так и других вводных.