Ученые научились управлять сном и бодрствованием человека с помощью светодиода

Ученые разработали светодиоды, которые могут улучшить ночной сон или напротив, сделать человека бодрее. Исследование было основано на известном факте, согласно которому, синий свет в диапазоне 480 нм способен нарушить циркадные ритмы.

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Чтобы минимизировать влияние синих светодиодов на биологические ритмы человека, ученые сократили длину волн ночных светодиодов до 450 нм. В результате оказалось, что такие светодиоды оказывают менее разрушительное на организм влияние.

В частности, у 22 здоровых взрослых мужчин-добровольцев, участвующих в исследовании, воздействие под воздействием этих светодиодов уровень мелатонина в ночное время увеличился на 12,2%, а дневное, напротив, снизилось на 21,9% по сравнению с обычными светодиодами.