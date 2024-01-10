Ученые не первое десятилетие исследуют деменцию и все, что с ней связано. Недавно, например, были выявлены конкретные факторы образа жизни, которые увеличивают риск ее развития, пишет портал Health.

К тем из них, на которые можно повлиять, относятся ортостатическая гипотензия (падение артериального давления при вставании из положения сидя или лежа), дефицит витамина D и потребление алкоголя.

"Например, у человека с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, чаще наблюдаются сопутствующее недоедание и дефицит витаминов, слабость, потеря мышечной силы, а также нервно-психические заболевания", – объясняют авторы исследования.

В числе факторов, на которые повлиять значительно труднее либо практически невозможно, наследование двух копий гена аполипопротеина Е, низкий социально-экономический статус, сахарный диабет и проблемы с сердцем.

То, какой образ жизни выбирает человек, оказывает значительное влияние на работу его мозга в будущем, резюмировали эксперты.