Каждый час экранного времени повышает шансы возникновения проблем в развитии ребенка

Исследователи из Университета Дрекселя в Филадельфии проанализировали поведение 1 500 детей, учитывая уровень их взаимодействия с телевидением и фильмами. Испытуемым было по 12, 18 месяцев и два года.

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11% родителей 18-месячных детей заявили, что те не смотрят телевидение или кино. У 48% дети такого же возраста сморят кино и телевидение около получаса в день. 18% родителей сообщили, что их малыши взаимодействуют с кино и телевидением от трех до пяти часов в день.

В процессе исследования выяснилось, что каждый дополнительный час, проведенный у экрана, повышает риск возникновения у ребенка сенсорных проблем поведения. Такие дети очень чувствительны к свету, громким звукам, а также ищут дополнительную стимуляцию другими способами. Например, смотрят на яркий свет, слушают громкие звуки, вертятся на месте, что-то жуют, постоянно прикасаются к предметам. Также может быть, что ребенок осознанно избегает шума и яркого света.

Такие же симптомы встречаются у детей с СДВГ и расстройством аутистического спектра (РАС). В то же время ученые не обнаружили прямой связи между сенсорными расстройствами и чрезмерным просмотром контента. Тем не менее предполагается, что частый контакт с телевидением или фильмами все же может усилить связи между областями мозга, ответственными за обработку сенсорных стимулов, которые обычно наблюдаются у людей с расстройством аутистического спектра.

В исследовании не учитывали взаимодействие с планшетами и телефоном.