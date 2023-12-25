Названо опасное последствие одиночества в детстве

Исследователи из университета Гринвича (Великобритания) в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, ощущавших одиночество в детстве, повышены уровни маркеров воспаления в организме во взрослом возрасте. Результаты опубликованы в Brain, Behavior, and Immunity (ВВI).

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Исследование, проведенное с участием трех различных групп, характеризовалось большим размером выборки для обеспечения надежных результатов. В нем приняли участие 6144 человека из Дании (средний возраст — 60 лет) и 881 из Новой Зеландии (в среднем участникам было 45 лет). Также были использованы данные 1448 британских близнецов, средний возраст которых составил 18 лет. С помощью специализированных опросников ученые зафиксировали информацию о том, насколько ярким и травмирующим было чувство одиночества у добровольцев в детском возрасте.

Для оценки интенсивности воспаления в организме исследователи измерили концентрацию С-реактивного белка (CRP), интерлейкина-6 (IL-6) и урокиназного активатора плазминогена (suPAR) в крови участников.

Результаты показали, что у датских участников, которые сообщили о социальной изоляции в детстве, уровни всех трех маркеров воспаления были выше, чем у тех, кто жил с семьей или друзьями. Однако после поправки на возраст, пол, индекс массы тела и стаж курения, повышение осталось значимым только для уровня suPAR. Добровольцы из Новой Зеландии и Великобритании, которые ощущали одиночество в детстве, также продемонстрировали повышение уровня маркера воспаления suPAR после всех поправок.