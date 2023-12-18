Китайские ученые нашли способ замедления старения: как это работает

Китайские ученые нашли необычный способ замедления старения и успешно протестировали его на мышах. Исследование уже называют прорывным — его результаты могут помочь замедлять старение костей. "Рамблер" разобрался в выводах ученых и обсудил открытие с доктором биологических наук, профессором Анчей Барановой.

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Уже довольно давно ученым всего мира известно, что водород, самый легкий и простой из элементов, обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в восстановлении клеток. Что делает водород таким особенным, так это его способность устранять токсичные радикалы, связанные со старением. Водород оказывает универсальное "противостареющее" воздействие на различные клетки и ткани, то есть помогает им исцеляться и расти. Тем не менее, исследователи изо всех сил пытаются найти способы, с помощью которых организм мог бы в достаточной степени поглощать молекулы водорода и получать терапевтический эффект.

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Мы давно знаем, что молекулярный водород H2 обладает очень сильными антиоксидантными свойствами. В нашем организме антиоксиданты (например, астаксантин и лютеин) подвергаются метаболизму. Куда-то они доставляются в большей степени, куда-то в меньшей. В случае с водородом (мы помним, что это газ) проблема заключается в том, что даже если мы его растворим в воде, то только выпив эту воду, мы сможем получить эти антиоксиданты. То есть действие водорода прежде всего будет в желудочно-кишечном тракте. Есть технологии, позволяющие вдыхать обогащенный водородом газ. Тогда вещества поступают только в легкие. То есть водород — это очень мощный антиоксидант, но проникает в ткани он довольно плохо. Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор

Стремясь найти способ доставить водород к клеткам, итайские ученые провели революционное исследование, в ходе которого им удалось успешно использовать абсорбцию водорода для восстановления костей.

Так, сообщается, что китайские ученые разработали «каркасный имплантат, который доставляет водород в 40 000 раз эффективнее, чем другие методы, такие как питье воды, богатой водородом, или вдыхание газообразного водорода». В результате происходит продолжительное выделение водорода в течение семи-девяти дней.

Этот каркасный имплантат был протестирован на 24-месячных мышах, что эквивалентно 70-летнему человеку. У мышей были дефекты бедренной кости, и водород, выделяемый имплантатом, помог восстановить здоровье их костей. Теперь ученые надеются, что этот эффект может использоваться и на людях.

"Костные дефекты — это основа остеопороза. Перед остеопорозом наступает остеопения, кость теряет кальций неравномерно. Именно поэтому у пожилых людей чаще всего ломается шейка бедра, потому что там одновременно в этом месте очень легко получить перелом. И одновременно там кость теряет массу. Возникают дефекты, и в том же месте высока нагрузка. Кость ломается. А лучше не ждать пока сломается, а дефект как-то исправить.

И вот китайские ученые научились эту «сеточку», выделяющую водород, размещать прямо рядом с костным дефектом. Опыт проводился на старых мышах, имеющих какие-то костные дефекты. Получилось, что эта сеточка выделяла водород целую неделю. В результате ровно там, где был максимальный дефект, ткань теряла эти постаревшие свойства и начиналась репарация", объяснила доктор биологических наук Анча Баранова.

Это революционное исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Хэ Цяньцзюнь из Шанхайского университета Цзяо Тонг, который работал над исследованием и является соавтором исследования, рассказал, что, хотя первоначально имплантат был создан для устранения дефектов костей у пожилых людей, они надеются, что однажды его можно будет использовать для лечения возрастных состояний и заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

По словам профессора Анчи Барановой, полного омоложения организма достигнуть не получится, так как ученые так и не решили проблему того, как доставить водород во все места организма так, чтобы это было более менее равномерно. Например, мы не можем взять какую-нибудь «сеточку» и поместить ее в мозг, так как его структура от этого будет нарушена.