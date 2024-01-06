Китайские ученые нашли способ обратить старение вспять

Китайские учёные заявили, что нашли способ обратить старение вспять. Своё исследование они опубликовали в журнале Nature Communications.

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Используя нанотехнологии, эксперты разработали каркасный имплант, который предназначен для прямой доставки водорода в организм человека. Согласно опубликованной статье, он будет обеспечивать медленное и последовательное выделение водорода в течение недели.

«Мы считаем, что непрерывная подача водорода станет универсальной технологией борьбы со старением, которая сможет лечить различные заболевания, связанные со старением, включая профилактику и лечение таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера» — рассказали эксперты, .

Водород действует как противовоспалительное средство, которое уничтожает любые токсичные частицы на коже, вызывающие старение. Учёные обнаружили, что самый лёгкий из всех газов оказывает универсальное восстанавливающее воздействие на некоторые клетки и ткани человеческого организма.