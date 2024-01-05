Выявлена связь между морщинами на лбу и болезнями сердца
Китайские ученые выяснили, что между глубокими морщинами на лбу и болезнями сердца есть связь. Авторы работы проанализировали данные 5 000 человек, которые собирали на протяжении 20 лет.
В результате выяснилось, что при глубине морщин в два или три балла по специальной шкале риск летального исхода от болезней сердца увеличивается в десять раз.
Поэтому ученые считают, что морщины на лбу – это визуальный метод определения риска развития проблем с сердечно-сосудистой системой. Подтвердить подозрения можно при проведении дополнительных анализов, сообщает The Lancet.