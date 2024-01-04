Какой орган у человека выйдет из строя первым, научились выявлять ученые
Исследователи из Стэнфордского медицинского университета объяснили, как по анализу крови можно определить, какой из органов человека выйдет из строя первым.Ученые выяснили, что почти каждый пятый относительно здоровый человек после 50 лет начинает страдать от ускоренного старения какого-то одного своего органа. Риск летального исхода при этом увеличивается на 15–50% в течение следующих 15 лет.
Используя разработанный алгоритм, ученым удалось определить биологический возраст каждого органа. Исследования показали, что ускоренное старение сердца провоцирует риск возникновения сердечной недостаточности, повышая его в 2,5 раза. Ускоренное старение мозга, в свою очередь, увеличивает вероятность снижения когнитивных функций в течение пяти лет в 1,8 раза. Текст исследования был опубликован в журнале Nature.
Ранее ученые из России нашли новый способ терапии онкологических заболеваний. Они смогли модифицировать фрагменты ДНК, олигонуклеотиды, ограничивающие возможность раковой клетки восстанавливаться после разрывов.