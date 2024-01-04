Какой орган у человека выйдет из строя первым

Исследователи из Стэнфордского медицинского университета объяснили, как по анализу крови можно определить, какой из органов человека выйдет из строя первым.Ученые выяснили, что почти каждый пятый относительно здоровый человек после 50 лет начинает страдать от ускоренного старения какого-то одного своего органа. Риск летального исхода при этом увеличивается на 15–50% в течение следующих 15 лет.