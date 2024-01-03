Ученые объяснили, зачем женщине нужна способность испытывать оргазм

Известно, что без мужской эякуляции дети не появляются. А вот то, испытывает ли женщина в этот момент оргазм, значения уже не имеет. Забеременеть она может и без него. Но почему тогда способность испытывать наивысшее наслаждение от секса у женщин сохранилась?

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По мнению американских исследователей, раньше оргазм женщины в зачатии детей играл такую же важную роль, как и мужской оргазм. Об этом говорится в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сегодня у некоторых видов млекопитающих овуляция и сегодня происходит во время полового акта. Например, у кошек, кроликов, хорьков. Учёные считают, что в этом случае женский оргазм нужен, чтобы вызвать овуляцию.

Чтобы проверить эту теорию, специалисты давали самкам кролика флуоксетин, который препятствует возникновению оргазма. И такие самки на 30% реже испытывали оргазм.

По словам учёных, это доказывает, что изначально женский оргазм нужен был для размножения. Однако за миллионы лет эволюции у некоторых млекопитающих развился цикл, при котором овуляция происходит вне зависимости от того, был ли у самки оргазм и вообще совокупление.

Существуют и другие объяснения причины существования женского оргазма. Одни учёные считают, что оргазм женщины – случайный продукт мужского оргазма, другие – что оргазм повышает шансы на оплодотворение. Кто-то также думает, что способность мужчины довести женщину до оргазма – это некий тест на эмпатию и на способность быть чутким отцом.

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