Откуда берется лишний вес после свадьбы и как этого избежать
Ученые подтверждают: после свадьбы действительно больше шансов располнеть. На фигуру влияет не штамп в паспорте, а длительность романтических отношений. Выводы исследователей из Университета Далласа неутешительные. По их мнению, супруги в удовлетворяющих их отношениях прилагают меньше усилий по поддержанию своего веса, так как у них пропадает мотивация по окончании поиска партнера.
«По мере того как люди прогрессируют в своих романтических отношениях, сексуальное, физическое влечение и постоянная потребность в контакте уступают место доверию и зависимости, и при таком сценарии приоритеты меняются с секса на дружеское общение», — отметила психиатр Саянтани Мукерджи в разговоре с порталом OnlyMyHealth.
И все же успех на любовном поприще не повод себя запускать. Для поддержания себя в форме эксперты советуют совместные активности: походы, уроки танцев или как минимум длительные прогулки. Открытое и честное общение с партнером о ваших целях в области здоровья и спорта имеет решающее значение.
Поощряйте друг друга вести сбалансированный образ жизни, чтобы сохранить здоровье и привлекательность.
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