Откуда берется лишний вес после свадьбы и как этого избежать

Ученые подтверждают: после свадьбы действительно больше шансов располнеть. На фигуру влияет не штамп в паспорте, а длительность романтических отношений. Выводы исследователей из Университета Далласа неутешительные. По их мнению, супруги в удовлетворяющих их отношениях прилагают меньше усилий по поддержанию своего веса, так как у них пропадает мотивация по окончании поиска партнера.