Врач Тяжельников рассказал о действенных способах сжечь калории в каникулы

В новогодние каникулы помочь избавиться от лишних килограммов, набранных благодаря праздничным угощениям, помогут зимние забавы. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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По словам медика, наиболее эффективным способом сбросить калории является спорт. Зимой можно отправиться кататься на лыжах, сноуборде или санках, а также поиграть в снежки.

«Зимние забавы, кроме ярких эмоций, еще и помогут сжечь много калорий. Полезны и достаточно энергозатратны даже самые простые игры на свежем воздухе», — отметил Тяжельников.

Самым действенным методом сжигания лишнего жира врач назвал беговые лыжи. За час благодаря им можно потерять от 800 до 1100 калорий, передает РИА Новости.

Иногда лишний вес может быть не обусловлен перееданием. По мнению диетолога Лилии Стародубцевой, он всегда сопряжен с нарушениями работы организма.

С увеличением веса возрастает и риск появления 13 видов рака, затрагивающих разные органы и системы: почки, поджелудочную железу, пищевод, матку, молочные железы, яичники и кишечник.