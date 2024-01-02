Если соблюдать «правило одной тарелки», в период новогодних праздников можно есть все, что нравится. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Злата Ермакова.

По ее словам, правило заключается в том, чтобы попробовать сразу множество блюд в небольших количествах.

"В тарелку кладется все, что вы любите, все, что вы хотите, но в небольших количествах, и довольствоваться этим надо как можно дольше, желательно — на протяжении всего застолья", — объяснила эксперт.

Ермакова также посоветовала минимизировать количество алкоголя. А чтобы снизить нагрузку на желудок, его следует сочетать с закусками и освежающими напитками, например, морсом или компотом. Тем не менее организм будет «испытывать стресс» в любом случае из-за жирной пищи и сахара.

"Неудивительно, что наша печень, поджелудочная железа, организм в целом могут не справиться, и, кроме ощущения тяжести в желудке и тошноты при банальном переедании, возможно развитие аллергических или «псевдоаллергических» реакций", — передает слова Ермаковой РИАМО.