Невролог рассказал, как наладить здоровый сон

Невролог из Санкт-Петербурга Андрей Чурилов рассказал, как наладить здоровый сон. Эксперт назвал пять правил.

© runews24.ru

Во-первых, надо соблюдать режим дня. Во-вторых, заниматься спортом и ужинать нужно не позднее, чем за два часа перед сном. Не стоит перед сном сидеть в компьютере, телефоне или смотреть телевизор.

Врач порекомендовал почитать перед сном книгу, принять ванну. Кроме того, заснуть поможет ванна с тёплой водой. В неё можно добавить соль с ромашкой, лавандой, мятой.

Чурилов также посоветовал соблюдать температурный режим. Перед сном стоит проветрить спальню. Можно также погулять на свежем воздухе.