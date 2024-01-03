Как очищать организм после новогодних гуляний, рассказала врач

Новогодние праздники с обилием вкусной жирной пищи и алкогольных напитков плохо сказываются на состоянии организма человека. Поэтому немаловажным является правильный детокс после всех застолий. Вместе с нутрициологом Надеждой Калиниченко предлагаем ознакомиться с самыми безопасными методами очищения организма от токсинов.

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Питьевой режим

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При соблюдении правильного питьевого режима можно быстро восстановить функции пищеварительной системы, вывести токсины из крови. Утром специалистами рекомендуется выпить 2 стакана чистой воды без газа. Для улучшения эффекта можно добавить несколько капель свежевыжатого сока лимона.

На протяжении дня каждые 2 часа пить по два стакана воды. Лучше ограничить употребление кофе, вместо него полезными будут травяные чаи. С помощью такого простого лайфхака можно не только вывести шлаки, но и избавиться от набранных лишних килограммов. Такой питьевой режим можно соблюдать в течение недели до полного восстановления организма.

Сбалансированный рацион

Нутрициологи не рекомендуют сразу после обилия жирной и калорийной пищи резко ограничивать рацион. Это чревато нарушением процессов метаболизма. Лучше перейти на правильное питание с соблюдением простых правил:

ежедневно в меню должны присутствовать свежие фрукты и овощи, их можно тушить, запекать, отваривать либо употреблять сырыми;

добавить нежирные сорта мяса и рыбы – важна правильная термическая обработка, которая предполагает приготовление на пару, тушение, запекание в духовке или на гриле;

отказаться от сладких, мучных продуктов, спиртных напитков, фаст-фуда, сдобы, консервов;

сладости можно заменить сухофруктами и медом.

Употребление сорбентов

Активные вещества сорбентов связывают токсины и вредные вещества, которые накапливаются в организме, и способствуют их выведению. Благодаря сорбционной емкости полисорба организм может быстрее восстанавливается и очищаться от шлаков, улучшаются функции органов пищеварительной системы. Преимуществом этого метода детоксикации является его неинвазивность, основанная на пероральном приеме.

Физические нагрузки

Ежедневная зарядка, легкая пробежка, фитнес, йога, плавание – эти виды физической нагрузки способствуют улучшению обмена веществ, ускорению кровообращения и соответственно, выведению токсинов. Благодаря занятиям спортом, можно быстрее вернуть форму, избавиться от проявлений целлюлита, обрести уверенность в себе. Не обязательно посещать тренажерный зал, заниматься можно в домашних условиях или на природе.

Посещение сауны

Баня или сауна — отличный вариант для детоксикации организма. Такая спа-процедура активизирует процессы метаболизма, способствует выведению лишней жидкости, шлаков и токсинов. Однако, не стоит ходить в баню после серьезного застолья или во время него. Это может оказать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышает риск возникновения аритмии, инфарктов и инсультов.

Уход

В домашних условиях можно использовать такие виды спа-процедур:

ванная с эфирными маслами;



контрастный душ;



ароматерапия.

При детоксе также важным является уход за кожей. Для этого можно сделать пилинг, который помогает избавляться от ороговевших частиц эпителия и загрязнений. Лучше пользоваться натуральными средствами для глубокого очищения кожи.

Используя простые методы, можно в домашних условиях провести детоксикацию организма, улучшить свое состояние, ускорить процессы метаболизма, вывести токсины и шлаки.