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Кардиолог предостерег россиян от употребления кофе во время банных процедур

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Употребление крепкого чая и кофе во время банных процедур может оказать серьезное влияние на сосуды. Об этом ТАСС рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Кардиолог предостерег россиян от употребления кофе во время банных процедур
© Unsplash.com

«Во время банных процедур ни в коем случае нельзя пить крепкий чай или кофе, они тонизируют, что оказывает и без того достаточно серьезное влияние на сосуды. Кроме того, во время бани организм и так обезвожен, а эти напитки тоже оказывают обезвоживающее влияние. Употреблять их можно минимум спустя час после того, как вы попарились», — сказал он, отметив, что также категорически запрещается употребление любых спиртных напитков.

Кондрахин рассказал, что во время бани лучше пить минеральную воду, обычную питьевую, а также воду с лимоном.

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«Если кому-то не хочется просто воду пить, то можно выбрать квас, морс, компот или безалкогольный настой», — добавил он.

Также кардиолог порекомендовал неподготовленным людям после бани отказаться от прыжков в снег, ледяную воду и просто выходу на улицу в сильный мороз, потому что это может повлечь серьезные последствия для организма.

«Резкий перепад температур для организма - это огромный стресс. Самое страшное, самое непредсказуемое - это систолия. Такое встречается иногда, когда на фоне резкого выброса адреналина сердце замирает. Второй опасностью является возможный инфаркт», — отметил он. Кроме того, если человек окунается в ледяную воду, то может развиться инсульт, "потому что он окунается с головой и сосуды могут не выдержать", подчеркнул Кондрахин.

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ЗОЖ
Андрей Кондрахин