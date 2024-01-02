Эксперт рассказал, как часто можно ходить в баню

Если брать общественную баню, раза в неделю хватает за глаза. Если брать разумную баню, где микроклимат пригоден, чтобы пришел любой человек, когда температура в самой парной не превышает 60 градусов, а все остальное делается разумной поддачей на камни, возможно ходить 2–3 раза в неделю, беды не будет. Если вы знаете, как применять баню, умеете в нее ходить, можно ходить хоть каждый день после 50 лет. Просто разумная нагрузка. Дать телу чуть-чуть пропотеть, сполоснуться и идти — это тоже баня, — сказал Ляхов.